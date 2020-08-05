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В ОП призначення Піскуна назвали помилкою Венедиктової

Україна, Київ, Середа 05 серпня 2020 03:32
В ОП призначення Піскуна назвали помилкою Венедиктової
Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Призначення Піскуна порівняли з призначенням Юрія Луценка генпрокурором

Призначення колишнього генпрокурора Святослава Піскуна радником нинішнього генерального прокурора Ірини Венедиктової було помилкою. В Офісі президента висловили надію, що генпрокурор змінить своє рішення.

Про це заявив радник глави Офісу президента Володимира Зеленського з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, передає "Радіо Свобода".

Він також порівняв призначення Піскуна з призначенням Юрія Луценка генеральним прокурором, заявивши, що і те, і інше - "неправильне рішення для громадського здоров'я".

"Я думаю, що це було неправильним рішенням, і я вважаю, що Ірина Валентинівна прийме відповідне нове рішення по Піскуну. Вона зрозуміє, що, мабуть, щось не так з цим кадровим призначенням... Я вважаю, що Піскун на сьогодні не може займати будь-яку посаду в тій вертикалі, в якій займає зараз. Це вкрай погане явище для авторитету держави", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній генеральний прокурор Святослав Піскун був призначений радником Ірини Венедіктової на громадських засадах.

Потім генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, навіщо призначила Святослава Піскуна своїм позаштатним радником, на її думку, Піскун має необхідний досвід.

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