Зеленський змінив начальника центру СБУ по боротьбі з тероризмом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент звільнив Олександра Устименко

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Указом глава держави звільнив Олександра Устименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, Зеленський підписав указ №187/2020.

"Звільнити Устименко Олександра Володимировича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в документі.

У свою чергу президент підписав указ, яким призначив Сергія Дусика новим головою Центру.

"Призначити Дусика Сергія Вікторовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в указі №188/2020.

Нагадаємо, 20 березня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив головою Центру СБУ по боротьбі з тероризмом Олександра Устименко.

Крім того, 19 березня голова СБУ Іван Баканов представив нового керівника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Головаша. Раніше указ про його призначення підписав президент Володимир Зеленський.

Автор: Валерія Мрачковська