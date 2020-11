Радник Трампа вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському каналу

Радник робочої групи Адміністрації США по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв'ю пропагандистському російському каналу RT. За його словами, він не знав, що це "іноземний агент".

Про це він написав у своєму Twitter.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially to apologize the national security community who is working hard to defend us.