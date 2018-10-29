Трамп закликає ЗМІ припинити публікацію фейкових новин

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США закликав ЗМІ чесно повідомляти новини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає американські ЗМІ припинити публікувати фейкові новини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Трамп підкреслив, що медіа, які поширюють фейкові новини, - справжній ворог народу.

"У нашій країні присутній великий гнів, який частково викликаний неточним і навіть шахрайським методом повідомляти новини. Медіа, які поширюють фейкові новини, - справжній ворог народу, повинні припинити відкриту і явну ворожість і чесно повідомляти новини. Це буде сприяти тому, щоб погасити полум'я гніву і обурення, і тоді ми зможемо об'єднати всі сторони в мирі та гармонії. Фейкові новини повинні припинитися", - написав американський лідер.

Нагадаємо, в серпні Трамп заявив, що до категорії "ворогів народу" варто відносити "фейкові новини", які публікують, на його думку, більша частина видань.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку року Трамп склав рейтинг з 10 новин у засобах масової інформації, у яких, на його думку, оприлюднена неправдива інформація. Рейтинг "фейкових новин", як їх сам називає Трамп, опублікований на сайті Республіканської партії.

Глава США також придумав конкурс "премій за фейкові новини" (Fake New Awards). У цих новинах, зокрема, йдеться про зв'язок американського лідера з Росією і її вплив на президентські вибори в США.