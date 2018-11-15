Трамп заявив, що фейкові новини очорнюють роботу Білого дому

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

На думку глави США, Білий дім працює дуже злагоджено

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, що ЗМІ, які поширюють фейкові новини, очорнюють роботу Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

На думку глави США, Білий дім працює дуже злагоджено і демонструє дуже хороші результати.

"Білий дім працює дуже "гладко", і результати для нашого народу, очевидно, дуже хороші. Ми викликаємо заздрість у всього світу. Але коли я навіть починаю думати про внесення змін, фейкові ЗМІ сходять з розуму, намагаючись змусити нас виглядати якомога гірше! Дуже нечесно!" - підкреслив Трапм.

Нагадаємо, Трамп раніше закликав американські ЗМІ припинити публікувати фейкові новини. Глава США підкреслював, що медіа, які поширюють фейкові новини, - справжній ворог народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в серпні Трамп заявив, що до категорії "ворогів народу" варто відносити "фейкові новини", які публікує, на його думку, більша частина видань.

Додамо також, на початку року Трамп склав рейтинг з 10 новин у засобах масової інформації, в яких, на його думку, оприлюднена неправдива інформація. Рейтинг "фейковий новин", як їх сам називає Трамп, опублікований на сайті Республіканської партії.