Трамп розповів про наслідки фейкових новин

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

На думку глави США, фейкові новини стають все більш "божевільними" з кожним днем

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що фейкові новини створюють гнів і роз'єднаність в американському суспільстві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

За його словами, фейкові новини стають все більш нечесними з кожним днем.

"Фейкові новини стають все більш божевільними і нечесними кожен день... Їх підроблені репортажі створюють гнів і роз'єднаність. Візьміть два тижні відпочинку. Розслабтеся!" - написав американський лідер.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Трамп заявляв, що ЗМІ, які поширюють фейкові новини, очорнюють роботу Білого дому.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США закликав американські ЗМІ припинити публікувати фейкові новини. Він підкреслював, що медіа, які поширюють фейкові новини, - справжній ворог народу.

Крім того, в серпні минулого року Трамп заявив, що до категорії "ворогів народу" варто відносити "фейкові новини", які публікує, на його думку, велика частина видань.

Додамо також, на початку минулого року американський президент склав рейтинг із 10 новин у засобах масової інформації, у яких, на його думку, оприлюднена неправдива інформація. Рейтинг "фейкових новин", як їх сам називає Трамп, опублікований на сайті Республіканської партії.