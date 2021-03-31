Мінфіну України некомфортно через відсутність траншів МВФ

Міністерство фінансів України вже відчуває дискомфорт через відсутність траншей Міжнародного валютного фонду (МВФ). Гроші закладені до бюджету, інших джерел немає.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню Liga.net .

"Нам вже некомфортно. Так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати макрофін від ЄС. Для цього в листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами", - сказав міністр.

Як нагадав міністр, кошти від МВФ передбачені бюджетом. "У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ - наш базовий сценарій", - повідомив міністр.