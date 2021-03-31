Мінфіну України некомфортно через відсутність траншів МВФ
Міністерство фінансів України вже відчуває дискомфорт через відсутність траншей Міжнародного валютного фонду (МВФ). Гроші закладені до бюджету, інших джерел немає.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню Liga.net.
"Нам вже некомфортно. Так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати макрофін від ЄС. Для цього в листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами", - сказав міністр.
Як нагадав міністр, кошти від МВФ передбачені бюджетом. "У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ - наш базовий сценарій", - повідомив міністр.
Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.
Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні в 2021 році один транш за програмою Stand by на суму 0,7 млрд доларів.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні тільки один транш кредиту в 2021 року на суму 0,7 млрд доларів.