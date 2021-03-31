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Мінфіну України некомфортно через відсутність траншів МВФ

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 17:24
Мінфіну України некомфортно через відсутність траншів МВФ Фото: Сергій Марченко некомфортно без грошей МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України вже відчуває дискомфорт через відсутність траншей Міжнародного валютного фонду (МВФ). Гроші закладені до бюджету, інших джерел немає.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню Liga.net.

"Нам вже некомфортно. Так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати макрофін від ЄС. Для цього в листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами", - сказав міністр.

Як нагадав міністр, кошти від МВФ передбачені бюджетом. "У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ - наш базовий сценарій", - повідомив міністр.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні в 2021 році один транш за програмою Stand by на суму 0,7 млрд доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні тільки один транш кредиту в 2021 року на суму 0,7 млрд доларів.

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