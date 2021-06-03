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Радник Байдена обговорив з радником канцлера Німеччини РФ і Україну

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США, Четвер 03 червня 2021 03:55
Радник Байдена обговорив з радником канцлера Німеччини РФ і Україну Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван(Duke AGS / flckr)
Автор: Даша Харченко

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Хеккером зовнішню політику. Зокрема, йшлося про Росію та Україну.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО.

"Вони говорили про <...> пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід "Північний потік-2", в тому числі заклопотаність США з приводу ризиків, які він несе для України та європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили колективні зусилля з поширення вакцин проти коронавірусу і координацію в області кібербезпеки.

"Ми вважаємо, що з Росією чекають важкі дні, оскільки є питання, по яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь", - сказав Салліван.


Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір підняти на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини. Американський лідер має намір дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не діятиме в цьому питанні.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

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