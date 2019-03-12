Рада громадського контролю НАБУ вимагає відсторонити заступника Ситника

За корупцію в "Укроборонпромі" вимагають відсторонити трьох посадових осіб НАБУ

Совет общественного контроля НАБУ из-за коррупции в "Укроборонпроме" требует на время внутреннего расследования отстранить трех должностных лиц НАБУ. Об этом говорится в сообщении совета.

В сообщении говорится, что для сохранения НАБУ Совет общественного контроля призывает руководителя бюро Артема Сытника отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела I подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела и подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко. Также в отношении них требуют провести служебное расследование.

Кроме того, Совет общественного контроля НАБУ инициирует внеочередное заседание с участием Сытника и упомянутых работников с истребованием копий всех упомянутых в программе "Наші гроші" документов.

Напомним, журналисты утверждают, что еще в рамках уголовных дел от 2016 года НАБУ внесло скандальную "Оптимумспецдеталь" в перечень фиктивных фирм, однако Углава якобы должен был решить вопрос ее сотрудничества с "Укроборонпромом". Кроме того, журналисты отмечают, что еще одним звеном схемы выступил бывший тайный агент НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ должно ответить, была ли коррупция в "Укроборонпроме".