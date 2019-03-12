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Комітет Ради завтра продовжить розгляд розслідування про корупцію в "оборонці"

Новини » Політика    12.03.2019 - 15:05
Комітет Ради завтра продовжить розгляд розслідування про корупцію в "оборонці"
Іллюстративне фото (Уніан)

Засідання почнеться у середу о 15:00

Антикорупційний комітет Верховної ради планує у середу прийняти рішення щодо фактів, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це йдеться у порядку денному комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що засідання почнеться у середу о 15:00.

"Про прийняття комітетом рішення щодо оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів корупції у сфері діяльності державного концерну "Укроборонпром" та безпосередньої участі першого заступника голови РНБО Гладковського та генерального директора "Укроборонпром" Букіна", - йдеться у порядку денному.

Другим питанням комітет планує заслухати звіт Національного антикорупційного бюро про діяльнсть за останні 6 місяців.

Нагадаємо, Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі". 

Відзначимо, що у останній частині розслідування програми "Наші гроші" йшлося про те, що НАБУ, САП, ГПУ та ДФС були замішані у схемах розкрадання в "Укроборонпромі".

У ГПУ вже відреагували і заявили, що хабарі не брали. Від НАБУ ще офіційного коментара немає. Також зі сторони новоствореного Державного бюро розслідувань була заява, що вони з'ясують роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері.

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