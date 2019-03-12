Рада громадського контролю НАБУ вимагає відсторонити заступника Ситника

Фото: Гізо Углава фігурує у справі про корупцію в оборонці (vkksu.gov.ua)

За корупцію в "Укроборонпромі" вимагають відсторонити трьох посадових осіб НАБУ

Рада громадського контролю НАБУ через корупцію в "Укроборонпромі" вимагає на час внутрішнього розслідування відсторонити трьох посадових осіб НАБУ. Про це йдеться сповідомленні ради.

У повідомленні говориться, що для збереження НАБУ Рада громадського контролю закликає керівника бюро Артема Ситника відсторонити від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, заступника керівника Третього відділу I підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка і детектива Третього відділу та підрозділу Головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка. Також відносно них вимагають провести службове розслідування.

Крім того, Рада громадського контролю НАБУ ініціює позачергове засідання з участю Ситника і згаданих працівників з витребуванням копій всіх згаданих у програмі "Наші гроші" документів.

Нагадаємо, журналісти стверджують, що ще в рамках кримінальних справ від 2016 року НАБУ внесло скандальну "Оптимумспецдеталь" в перелік фіктивних фірм, однак Углава нібито мав був вирішити питання її співпраці з "Укроборонпромом". Крім того, журналісти зазначають, що ще однією ланкою схеми виступив колишній таємний агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що НАБУ має відповісти, чи була корупція в "Укроборонпромі".