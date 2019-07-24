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Рада НБУ невдоволена результатами боротьби з інфляцією

Новини » Економіка    24.07.2019 - 15:18
Рада НБУ невдоволена результатами боротьби з інфляцією
Фото: голова правління НБУ Яків Смолій і голова ради НБУ Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Жорстка монетарна політика поки не призвела до суттєвого зниження інфляції

Рада Національного банку України (НБУ) на своєму засіданні 23 липня заслухала звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у І півріччі 2019 року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Ради Богдан Данилишин.

Як зазначив Данилишин, Рада НБУ схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню.

Зокрема Рада НБУ визнала, що незважаючи на відносно жорстку монетарну політику, інфляція упродовж першого півріччя 2019 року продовжувала перевищувати цільовий діапазон, визначений Основними засадами грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу.

Рада НБУ рекомендувала правлінню до кінця третього кварталу 2019 року підготувати окремий звіт щодо пояснення причин тривалого відхилення фактичних значень зростання індексу споживчих цін від задекларованих НБУ цілей та заходів, що мають бути вжиті Національним банком та іншими органами державного управління з метою приведення інфляції до цілі в 2020 році.

Рада НБУ невдоволена результатами боротьби з інфляцією

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України на засіданні 28 січня ухвалила рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів щодо методів та форм прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.

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