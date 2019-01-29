Рада НБУ рекомендувала правлінню покращити прогнозування

Фото: Рада НБУ (Богдан Данилишин, Facebook)

Процес прогнозування потрібно формалізувати

Рада Національного банку України на засіданні 28 січня ухвалила рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів щодо методів та форм прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, під час засідання підкреслювалося, що методи та форми прогнозування макропоказників у НБУ відповідають практикам інших центральних банків країн, що розвиваються. Втім необхідно провести додатковий аналіз якості моделей прогнозування, особам, причетним до розробки політики, слід брати більш активну участь у прогнозному процесі на різних етапах, а процес формалізації та документації прогнозного процесу в межах Нацбанку має бути завершений.

Також наголошувалося, що слід підвищити рівень координації між НБУ та Кабінетом міністрів в межах прогнозних процесів, активно залучаючи до взаємодії не лише експертів технічного рівня, але й осіб, що приймають рішення щодо політики (policy makers), повідомив він.

На думку учасників засідання, для узгодження фіскальної та монетарної політики на середньострокову перспективу уряд та Нацбанк мають розглянути можливість використання інфляційної цілі НБУ при розробці середньострокових прогнозів та застосування прогнозу НБУ по інфляції при підготовці проектів державного бюджету України, розповів Данилишин.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Рада Національного банку рекомендувала Кабінету міністрів випустити цільові облігації внутрішньої державної позики, кошти від яких підуть на економічні проекти.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин запропонував переглянути політику щодо впливу контролюючих органів на ціни продукти харчування, зокрема, забезпечити державний контроль за ціноутворенням на споживчому ринку України (відновлення роботи Державної цінової адміністрації).