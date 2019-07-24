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Совет НБУ недоволен результатами борьбы с инфляцией

Новости » Экономика    24.07.2019 - 15:18
Совет НБУ недоволен результатами борьбы с инфляцией
Фото: глава правления НБУ Яков Смолий и глава совета НБУ Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Жесткая монетарная политика пока не привела к существенному снижению инфляции

Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании 23 июля заслушала отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в I полугодии 2019 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как отметил Данилишин, Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению.

В частности, Совет НБУ признал, что несмотря на относительно жесткую монетарную политику, инфляция в течение первого полугодия 2019 года продолжала превышать целевой диапазон, определенный Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу.

Совет НБУ рекомендовал правлению до конца третьего квартала 2019 года подготовить отдельный отчет для объяснения причин длительного отклонения фактических значений роста индекса потребительских цен от задекларированных НБУ целей и мероприятий, которые должны быть приняты Национальным банком и другими органами государственного управления с целью приведения инфляции к цели в 2020 году.

Совет НБУ недоволен результатами борьбы с инфляцией

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинета министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

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