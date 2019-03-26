Рада НБУ дала рекомендації щодо державних банків

Рада Національного банку затвердила рекомендації правлінню НБУ та уряду щодо впливу державних банків на трансмісійний механізм монетарної політики. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Зокрема, уряду України при реалізації Стратегії розвитку державних банків рекомендується враховувати ймовірність їх одночасної переорієнтації на споживче кредитування, що може мати негативні системні ефекти.

Також уряду радять переглянути у перспективі орієнтир частки ОВДП в структурі активів з 25% (згідно з засадами стратегічного реформування державного банківського сектору) в бік зниження.

"Збільшити рівень спеціалізації банків з державною часткою для зниження присутності на однакових або суміжних сегментах ринку", - йдеться в рішенні.

Як повідомляло РБК-України, чотири державні банки отримали за 2018 рік прибуток в розмірі 13,525 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрексімбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн і "Ощадбанк" - 132 млн грн.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.