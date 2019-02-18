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Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків

Новини » Економіка    18.02.2019 - 18:00
Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найменш прибутковим за підсумками 2018 року виявився Ощадбанк

Міністерство фінансів оприлюднило показники діяльності всіх чотирьох державних банків за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з даними фінансової звітності, банки отримали за рік прибуток в розмірі 13,525 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрексімбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн і "Ощадбанк" - 132 млн грн.

Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанківwww.minfin.gov.ua

Чисті активи державних банків на 1 січня 2019 року досягли 744,381 млрд грн, що становить 55% від банківської системи України. За даними Мінфіну, ще 30% активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом.

Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків

www.minfin.gov.ua

У Мінфіні також повідомили, що частка націоналізованого "ПриватБанку" становить 21% в активах банків і 35% у депозитах фізичних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в 2019 році склав 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.

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