Совет НБУ дал рекомендации в отношении государственных банков

Совет Национального банка утвердил рекомендации правлению НБУ и правительству относительно влияния государственных банков на трансмиссионный механизм монетарной политики. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

В частности, правительству Украины при реализации Стратегии развития государственных банков рекомендуется учитывать вероятность их одновременной переориентации на потребительское кредитование, что может иметь негативные системные эффекты.

Также правительству советуют пересмотреть в перспективе ориентир доли ОВГЗ в структуре активов с 25% (в соответствии с принципами стратегического реформирования государственного банковского сектора) в сторону снижения.

"Увеличить уровень специализации банков с государственной долей для снижения присутствия на одинаковых или смежных сегментах рынка", - говорится в решении.

Как сообщало РБК-Украины, четыре государственные банка получили за 2018 год прибыль в размере 13,525 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн и "Ощадбанк" - 132 млн грн.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.