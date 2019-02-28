Рада НБУ дала оцінку діяльності правління центробанку за 2018 рік

Фото: голова правління НБУ Яків Смолій і голова ради НБУ Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Правлінню рекомендують розглянути питання зниження облікової ставки

Рада Національного банку України на засіданні 26 лютого 2019 року заслухала звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За результатами засідання Рада НБУ схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню та уряду України, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, в цілому Рада НБУ визнала діяльність правління щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2018 році такою, що не призвела до досягнення кількісної цілі з інфляції, однак створила передумови для її досягнення в майбутньому, а саме повернення інфляції до верхньої межі цільового діапазону у першому кварталі 2020 року.

"Рада зауважила, що активне сприяння монетарної політики економічному зростанню можливо лише під час переходу до циклу пом’якшення монетарних умов", - наголошується в повідомленні.

Також Рада НБУ констатувала, що канал обмінного курсу як канал монетарного трансмісійного механізму протягом 2018 року не викликав занепокоєнь. "Події на валютному ринку не створювали тривалих шоків для учасників ринку, а значний обсяг міжнародних резервів під кінець року, тенденція до укріплення гривні, блокували вплив обмінного курсу на інфляцію і зростання спекулятивних настроїв на валютному ринку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Крім того відзначено, що канал активів через свою нерозвиненість та специфіку ринку ОВДП не несе суттєвих ризиків для учасників ринку, але потребує розширення для покращення дії монетарного трансмісійного механізму.

"Рада закликала правління та уряд спільно вжити заходів щодо посилення міжвідомчої координації монетарної, економічної та бюджетно-фінансової політики з метою нівелювання поточних структурних і циклічних дисбалансів національної економіки", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України на засіданні 28 січня ухвалила рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів щодо методів та форм прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Рада Національного банку рекомендувала Кабінету міністрів випустити цільові облігації внутрішньої державної позики, кошти від яких підуть на економічні проекти.