ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада фінансової стабільності назвала головні виклики у 2019 році

Новини » Фінанси    29.12.2018 - 17:13
Рада фінансової стабільності назвала головні виклики у 2019 році
Фото: Рада фінансової стабільності (bank.gov.ua)

Міністра фінансів і голову НБУ турбують процеси на світових ринках

Рада з фінансової стабільності на останньому засіданні у 2018 році визначила ключові виклики на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, серед ключових викликів на 2019 рік: уповільнення темпів зростання світової економіки та економіки країн - торговельних партнерів України, коригування цін на сировинні товари, підвищення процентних ставок провідними центробанками світу.

Рада фінансової стабільності назвала головні виклики у 2019 році

Традиційно багато уваги учасники приділили питанню державних банків: обсягу непрацюючих кредитів на балансах банків, формуванню незалежних наглядових рад, питанню кредитування державних монополій.

Окрім того, торкнулися питань детінізації економіки та посилення прозорості роботи фіскальних органів після розділення Державної фіскальної служби. У фокусі уваги має бути моніторинг трансфертного ціноутворення, врегулювання питання автоматичного обміну інформацією з митними органами країн-партнерів та створення подвійних митниць, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у березні 2015 року президент України Петро Порошенко створив Раду з фінансової стабільності, метою якої є своєчасне виявлення та мінімізація ризиків, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави. Згідно з указом, співголовами Ради є глава НБУ і міністр фінансів.

Як повідомляло РБК-Україна, правління Національного банку на чолі з головою Яковом Смолієм провело підсумкову зустріч із керівниками 40 найбільших банків країни. Під час зустрічі було підбито перші підсумки роботи НБУ та банківської системи у поточному році та обговорено плани на 2019 рік.

Іноземним компаніям дозволять відкривати рахунки у банках України Мінфін продав короткострокові ОВДП на значну суму
Новини України Національний банк УкраїниМіністерство фінансів Українифінанси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся