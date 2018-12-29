Рада фінансової стабільності назвала головні виклики у 2019 році

Фото: Рада фінансової стабільності (bank.gov.ua)

Міністра фінансів і голову НБУ турбують процеси на світових ринках

Рада з фінансової стабільності на останньому засіданні у 2018 році визначила ключові виклики на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, серед ключових викликів на 2019 рік: уповільнення темпів зростання світової економіки та економіки країн - торговельних партнерів України, коригування цін на сировинні товари, підвищення процентних ставок провідними центробанками світу.

Традиційно багато уваги учасники приділили питанню державних банків: обсягу непрацюючих кредитів на балансах банків, формуванню незалежних наглядових рад, питанню кредитування державних монополій.

Окрім того, торкнулися питань детінізації економіки та посилення прозорості роботи фіскальних органів після розділення Державної фіскальної служби. У фокусі уваги має бути моніторинг трансфертного ціноутворення, врегулювання питання автоматичного обміну інформацією з митними органами країн-партнерів та створення подвійних митниць, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у березні 2015 року президент України Петро Порошенко створив Раду з фінансової стабільності, метою якої є своєчасне виявлення та мінімізація ризиків, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави. Згідно з указом, співголовами Ради є глава НБУ і міністр фінансів.

Як повідомляло РБК-Україна, правління Національного банку на чолі з головою Яковом Смолієм провело підсумкову зустріч із керівниками 40 найбільших банків країни. Під час зустрічі було підбито перші підсумки роботи НБУ та банківської системи у поточному році та обговорено плани на 2019 рік.