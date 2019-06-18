НБУ попередив про геополітичні та геоекономічні ризики

Ризики високі й продовжують зростати

Глобальні геополітичні ризики залишаються значними, а геоекономічні - надзвичайно високими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається у звіті, за останні півроку з’явилася низка геополітичних ризиків, що загрожують глобальній економіці. Санкції США проти Ірану стимулювали тіньовий експорт іранської нафти. Це зумовлює військове напруження в Ормузькій протоці. У Венесуелі почалося внутрішнє протистояння, до якого долучилися глобальні геополітичні гравці. У Європі досі не врегульовано вихід Великої Британії з ЄС (Brexit), продовжуються масові вуличні протести у Франції тощо.

"Але найбільший ризик - протекціонізм, що використовується для досягнення неекономічних цілей. Торговельна війна між США та Китаєм - межа геополітичного протистояння", - вважають в НБУ.

Натомість поки не реалізована загроза торговельної війни між США та Мексикою через потік мігрантів через американо-мексиканський кордон. "Обидві проблеми довготривалі й потребують часу для подолання, а от методи їх вирішення прямо та одразу негативно впливають на світову торгівлю", - зазначають експерти.

У НБУ також підкреслюють, що геополітичні ризики знижують темп зростання світової торгівлі, а за даними за даними МВФ темп приросту світової економіки знизився з 3,8% у 2017 році до 3,6% торік. Уповільнення зачепило всі групи країн, особливо європейських. Тож у квітневому Огляді світової економіки вдруге поспіль МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП на 2019 рік - до 3,3%, нагадали в НБУ.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки до 3,3% в 2019 році.