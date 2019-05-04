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Ягланд бачить шанси на збереження РФ в ПАРЄ

Новини » Політика    04.05.2019 - 15:33
Ягланд бачить шанси на збереження РФ в ПАРЄ
Фото: Турбйорн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

Ягланд вважає, що вихід Росії може призвести до виникнення нових "кордонів" у Європі

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що існують "хороші шанси" для уникнення можливого виходу Росії з ПАРЄ. Про це повідомляє DW.

За словами Ягланда, зараз ведуться "предметні дискусії" між Комітетом міністрів РЄ та Парламентською асамблеєю Ради Європи. Генсек організації заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб залишитися у складі цього міжнародного органу.

Ягланд вважає, що вихід або виключення Росії може призвести до виникнення нових кордонів у Європі. По один бік цієї нової кордону будуть жити ті, хто зможе звертатися в Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, по іншу - близько 140 млн громадян Росії, для яких ця інстанція виявиться недоступною, зазначив генсек РЄ.

Нагадаємо, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляв, що спроби повернути Росії у ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до Росії, будуть розхитувати Рада Європи, який буде ставати все слабшим.

Як повідомляло РБК-Україна, представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії в Раді Європи, зняти з російської делегації санкції ПАРЄ, приведуть лише до подальшої важкої кризи організації.

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