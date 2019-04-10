ПАРЄ прийняла рішення щодо Росії

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

ПАРЄ ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи"

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи". Спочатку резолюція повинна була зняти санкційний тиск з РФ, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови української постійної делегації в ПАРЄ Володимира Ар'єва в Facebook.

За його словами, "Росія не отримала зміну процедури введення санкцій". У резолюції закликали РФ виконувати зобов'язання.

Ар'єв повідомив, що існуючий санкційний механізм залишається. Глава української постійної делегації в ПАРЄ допустив введення додаткового механізму санкцій.

Таким чином, санкції ПАРЄ щодо російської делегації після окупації Криму та рішення країни "про припинення участі в діяльності асамблеї привели до розладу всередині організації".

"У 2017 році у відповідь на ситуацію, що склалася, російський уряд призупинив виплати внесків в бюджет організації, що призвело до бюджетної кризи організації, яка загрожує основним напрямками діяльності РЄ", - йдеться в резолюції, опублікованій на сайті ПАРЄ.

Додамо, за ухвалення резолюції проголосували 105 парламентаріїв, проти - 30, утрималися 16 осіб.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася змінювати процедуру застосування санкцій. Зокрема, у ПАРЄ змінили текст термінової доповіді, яка повинна була забезпечити зняття санкцій та повернення делегації РФ до роботи в асамблеї.

Як повідомляло РБК-Україна, представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії в Раді Європи, зняти з російської делегації санкції ПАРЄ, приведуть лише до подальшої важкої кризи організації.