Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проект першої військової концепції Євросоюзу

Рада Євросоюзу доручила главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року представити проект першої військової концепції ЄС "стратегічний компас". Після цього піде його подальше обговорення.

Рада ЄС визнала необхідність просуватися в галузі безпеки і оборони.

"Концепція" стратегічний компас " підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в області безпеки і оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проект "стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року", - йдеться в заяві.

Відзначається, що ЄС повинен просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.