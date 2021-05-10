UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

Автор: РБК-Украина

Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас". После этого последует его дальнейшее обсуждение.

Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС.

Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.

"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.

Напомним, четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования. Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзСовет Европы