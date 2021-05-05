У ЄС обговорюють створення військових сил швидкого реагування, - Reuters

Чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину і Францію, змогли домовитися про створення сил швидкого військового реагування . Вони зможуть втручатися в міжнародні конфлікти на ранньому етапі їх розвитку.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело.

За його словами, представники країн ініціаторів створення сил швидкого військового реагування домовилися сформувати бригаду з 5 тисяч військовослужбовців з відповідним озброєнням і технікою. Завдання цього підрозділу полягатиме в наданні допомоги демократичним іноземним урядам, які потребують термінової допомоги.

Остаточно цю пропозицію міністри оборони країн Євросоюзу розглянуть 6 травня на зустрічі, яка пройде під головуванням глави європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Раніше він дорікнув керівництву ЄС у небажанні активно втручатися в конфлікти за кордоном, особливо в таких неспроможних країнах як Лівія.

У число 14 країн, які виступили за створення сил швидкого військового реагування, крім Німеччини та Франції, увійшли: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.

Видання зазначає, що вперше створення сил швидкого військового реагування в ЄС обговорювали в 1999 році. У 2007-му була створена бойова група чисельністю близько 1,5 тисячі осіб для реагування на кризи, проте вона ніколи не використовувалася. Тепер ця група може скласти основу цих сил.