У ЄС обговорюють створення військових сил швидкого реагування, - Reuters
Чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину і Францію, змогли домовитися про створення сил швидкого військового реагування. Вони зможуть втручатися в міжнародні конфлікти на ранньому етапі їх розвитку.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело.
За його словами, представники країн ініціаторів створення сил швидкого військового реагування домовилися сформувати бригаду з 5 тисяч військовослужбовців з відповідним озброєнням і технікою. Завдання цього підрозділу полягатиме в наданні допомоги демократичним іноземним урядам, які потребують термінової допомоги.
Остаточно цю пропозицію міністри оборони країн Євросоюзу розглянуть 6 травня на зустрічі, яка пройде під головуванням глави європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Раніше він дорікнув керівництву ЄС у небажанні активно втручатися в конфлікти за кордоном, особливо в таких неспроможних країнах як Лівія.
У число 14 країн, які виступили за створення сил швидкого військового реагування, крім Німеччини та Франції, увійшли: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.
Видання зазначає, що вперше створення сил швидкого військового реагування в ЄС обговорювали в 1999 році. У 2007-му була створена бойова група чисельністю близько 1,5 тисячі осіб для реагування на кризи, проте вона ніколи не використовувалася. Тепер ця група може скласти основу цих сил.
Нагадаємо, 4 травня стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21. У них беруть участь 27 країн. Маневри проходять на територіях більш ніж десяти держав.
Зазначимо, Міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотирьох можливих цілей Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.
Один з варіантів міністра - це відповідь Росії на проведення навчань Defender Europe-2021 і одночасно Підготовка до російських навчань "Захід-2021".