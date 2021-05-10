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Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 13:49
Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: РБК-Украина

Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас". После этого последует его дальнейшее обсуждение.

Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС.

Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.

"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.

Напомним, четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования. Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.

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