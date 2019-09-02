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Радбез ООН у вересні очолить Росія

Новини » Політика    02.09.2019 - 01:36
Радбез ООН у вересні очолить Росія
Фото: Рада безпеки ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Тимчасове головування переходить на правах ротації до делегації РФ на місяць

Тимчасовим головою в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй у вересні 2019 року буде Росія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООН на офіційній сторінці Twitter.

Тимчасове головування переходить до делегації Російської Федерації від Польщі.

"Протягом вересня головування у Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", - йдеться в повідомленні ООН.

Зазначимо, до Ради безпеки ООН входять 15 країн: 5 перебувають за столом-підковою постійно - США, Франція, Велика Британія, Китай і Росія; 10 тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації.

Головування в Раді безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншої кожного місяця, за латинським алфавітом.

Нагадаємо, тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко заявив, що окупаційна російська влада грубо порушує свободу совісті та віросповідання на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. За його словами, окупаційна влада розгорнула широку кампанію проти утисків українців на ґрунті їх релігійних переконань".

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