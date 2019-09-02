ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совбез ООН в сентябре возглавит Россия

Новости » Политика    02.09.2019 - 01:36
Совбез ООН в сентябре возглавит Россия
Фото: Совет безопасности ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Временное председательствование переходит на правах ротации к делегации РФ на месяц

Временным председателем в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в сентябре 2019 года будет Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООН на официальной странице в Twitter.

Временное председательствование переходит к делегации Российской Федерации от Польши.

" В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - говорится в сообщении ООН.

Отметим, в Совет безопасности ООН входит 15 стран: 5 находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия; 10 временных членов избираются каждые два года на правах ротации.

Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, по латинскому алфавиту.

Напомним, временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко заявил, что оккупационная российская власть грубо нарушает свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. По его словам, оккупационная власть развернула "широкую кампанию против притеснений украинцев на почве их религиозных убеждений".

Чубаров просит Запад признать Россию террористическим государством ЕСПЧ оштрафовал Россию за арест и смерть Магнитского
Новости Украины ООНРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь