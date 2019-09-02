Совбез ООН в сентябре возглавит Россия

Фото: Совет безопасности ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Временное председательствование переходит на правах ротации к делегации РФ на месяц

Временным председателем в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в сентябре 2019 года будет Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООН на официальной странице в Twitter.

Временное председательствование переходит к делегации Российской Федерации от Польши.

" В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - говорится в сообщении ООН.

Отметим, в Совет безопасности ООН входит 15 стран: 5 находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия; 10 временных членов избираются каждые два года на правах ротации.

Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, по латинскому алфавиту.

Напомним, временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко заявил, что оккупационная российская власть грубо нарушает свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. По его словам, оккупационная власть развернула "широкую кампанию против притеснений украинцев на почве их религиозных убеждений".