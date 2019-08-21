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Радбез ООН проведе екстрене засідання через ракетні випробування США

Новини » Політика    21.08.2019 - 05:54
Радбез ООН проведе екстрене засідання через ракетні випробування США
Ілюстративне фото (unmultimedia.org)

Засідання заплановане на 22 серпня

Рада Безпеки ООН у четвер, 22 серпня, за запитом Росії і Китаю проведе позачергове засідання з питання ракетних розробок США, які порушують умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що засідання почнеться в четвер о 22:00. Воно буде проходити у відкритому форматі з доповіддю представника генсека ООН.

"Ми разом з Китаєм запросили сьогодні засідання Ради безпеки у зв'язку з заявами США про плани по розробці та розміщення ракет середнього радіусу дії", - сказав співрозмовник російського агентства.

У Пентагоні в понеділок повідомили, що США 18 серпня вперше після виходу з ДРСМД випробували крилату ракету наземного базування з забороненими цим документом характеристиками: дальність польоту склала понад 500 км.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

Крім того, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності.

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