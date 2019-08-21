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Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных испытаний США

Новости » Политика    21.08.2019 - 05:54
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных испытаний США
Иллюстративное фото (unmultimedia.org)

Заседание запланировано на 22 августа

Совет Безопасности ООН в четверг, 22 августа, по запросу России и Китая проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что заседание начнется в четверг в 22:00. Оно будет проходить в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

"Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий", - сказал собеседник российского агентства.

В Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.

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