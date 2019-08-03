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США мають намір прискорити розробку нових ракетних систем

Новини » Політика    03.08.2019 - 03:27
США мають намір прискорити розробку нових ракетних систем
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Глава Пентагону повідомив про нову ракетну програму

Після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) Сполучені Штати прискорюють розробку нових ракетних систем та вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зі слів Еспера, нова ракетна програма поки перебуває на ранній стадії".

Глава Міноборони США також звинуватив Росію в "тривалих і неодноразових порушеннях" ДРСМД і підкреслив, що Сполучені Штати сумлінно дотримувалися своїх зобов'язань у рамках угоди.

Зазначимо, 2 серпня сплив шестимісячний строк, який США дали Москві для усунення допущених нею порушень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Держсекретар США Майкл Помпео поклав відповідальність за припинення дії договору на Росію, в РФ, в свою чергу, заявили, що угода перестала діяти "за ініціативою американської сторони".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між США і Росією застеріг від нової гонки ядерних озброєнь.

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