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У США випробували першу ракету, заборонену ДРСМД

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 22:02
У США випробували першу ракету, заборонену ДРСМД
Фото: запуск ракети (defense.gov)

Випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія 18 серпня

Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони США.

Як повідомляється, випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія 18 серпня.

"Випробовуване ракета вийшла з наземної мобільної пускової установки і акуратно вразила ціль, пролетівши понад 500 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Отримані в результаті випробування дані використовують для поліпшення ракет середньої досяжності.

Нагадаємо, 2 серпня договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

Крім того, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базуваннясередньої дальності.

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