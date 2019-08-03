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У Пентагоні планують розміщення ракет в Азії

Новини » Політика    03.08.2019 - 21:34
У Пентагоні планують розміщення ракет в Азії
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Глава Пентагону повідомив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності. Про це він повідомив на наступний день після формального припинення дії ДРСМД, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я б хотів (розмістити ракети, - ред.) протягом місяців... проте такі процеси можуть зайняти більше часу, ніж ви очікуєте", - сказав Еспер напередодні турне по Азіатському регіону.

Агентство з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника пише, що процес може зайняти роки. Відзначається, що конкретні рішення ще не прийнято. Також глава Пентагону не повідомив, в яких конкретно країнах він хотів би розмістити ракети.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що п+віслюку припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності Сполучені Штати прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

нагадаємо, 2 серпня сплив шестимісячний строк, який США дали Москві для усунення допущених нею порушень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Держсекретар США Майкл Помпео поклав відповідальність за припинення дії договору на Росію, в РФ, в свою чергу, заявили, що угода перестала діяти "за ініціативою американської сторони".

 

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