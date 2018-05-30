Ізраїль і сектор Газа за участю посередників домовилися припинити обстріли

Домовленість досягнута з допомогою єгипетських посередників

Ізраїль і сектор Газа, домовилися припинити обстріли після масованого удару по Ізраїлю з боку Гази з 2014 року з допомогою єгипетських посередників. Про це повідомляє Reuters.

Так, у заяві ХАМАС кажуть, що бойовики руху за допомогою посередників домовилися з ізраїльськими військовими про перемир'я вночі в середу, 30 травня.

Палестинський чиновник сказав, що єгипетське посередництво призвело до припинення вогню.

Нагадаємо, 29 травня палестинці обстрілювали ракетами південні райони Ізраїлю, а ізраїльтяни знову бомбили об'єкти бойовиків в секторі Газа, проте з ранку, 30 травня, в зоні протистояння встановилося затишшя. У свою чергу армія Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа. Ізраїльська армія вразила 25 військових цілей.