Соціологи заміряли рівень довіри до соцопитувань

Фото: опитування (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці більше довіряють результатам соцопитувань, ніж не довіряють

У грудні 2020 року 41% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу. За рік рівень довіри суттєво не змінився.

Про це свідчать дані регулярного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначаються автори дослідження, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але у 2018 році знизився до 43%. У 2019 році він впав до 42%.

Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) зріс з 2013 році - був +31% у листопаді 2013, став +39% у 2014 р. і +40% у 2015 році.

За останні два роки баланс знизився з +36% у 2017 році до +23% - у 2018, +21% у 2019 і +20% у 2020 році.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 1 по 12 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв'ю опитано 2001 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3.3%.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2019 року 42% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу.

Нагадаємо, за даними КМІС, у жовтні 2018 року 43% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 20% - не довіряли, інші не мали думки з цього приводу.