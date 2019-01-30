Довіра українців до соцопитувань впала до рівня початку 2000-х

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Соціологи пов'язують цей факт з виборами і появою фейкових даних

У жовтні 2018 року 43% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 20% - не довіряли, інші не мають думки з цього приводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Таким чином рівень довіри до даних соціологічних опитувань знизився за останній рік на 4 відсоткових пункти (у 2017 році був 47%). Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +23% (у 2016 та 2017 роках було +36%).

Востаннє такий низький рівень довіри до соцопитувань спостерігався на початку 2000-х років, після чого знаходися на стабільному рівні.

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Як зазначив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, за останній рік довіра до соціологічних організацій, яка була стабільна протягом десяти років, статистично значуще знизилася. "Скоріш за все, це пов’язано з виборами, з все більш широким вживанням у виборчій кампанії брудних технологій, з використанням фейкових даних, появою псевдосоціологічних компаній, недобросовісною критикою професійних компаній тими, хто вважає оприлюднені дані невигідними для своєї політичної сили", - додав він.

КМІС провів опитування 26 жовтня по 4 листопада 2018 року серед 2043 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці 2018 року найменшою довірою громадян України користувалися президент (16%), уряд (11%), Верховна рада (8%) та російські ЗМІ (4%).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у листопаді - грудні 2018 року, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться.