Соціологи заміряли рівень довіри до соцопитувань

Ілюстративне фото (Pixabay)

Попри очікування, рівень довіри за останній рік не збільшився

У грудні 2019 року 42% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу. Про це свідчать дані регулярного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, рівень довіри до результатів соцопитувань серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але у 2018 році знизився до 43%.

Графік 1. Динаміка рівня довіри і рівня недовіри до соціологічних центрів з 2002 до 2019 рр., %

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Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) зріс з 2013 року - був +31% у листопаді 2013 року, став +39% у 2014 році і +40% у 2015 році. За останні 2 роки баланс знизився з +36% у 2017 році до +23% - у 2018 році і +21% у 2019 році

Графік 2. Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) з 2002 до 2019 рр.

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Рівень довіри до соціологічних досліджень дещо більше у жінок ніж у чоловіків (45% проти 39%)

Як зазначив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, виборча кампанія 2019 пройшла успішно для соціологів. "Незважаючи на відсутність актуальних статистичних даних для планування вибірки (перепису не було майже 20 років, змінилася територія, що доступна для опитування, і рівень міграції надзвичайно зріс через війну на сході), і передвиборчі опитування і екзит-поли професійних соціологічних компаній були дуже точними. Я очікував, що після такої вдалої роботи рівень довіри до соціологічних досліджень підвищиться. Але результати опитування розчарували, рівень довіри практично не змінився, навіть трохи знизився", - сказав він.

На його думку, "скоріш за все, це пов’язано з все більш широким вживанням у виборчій кампанії брудних технологій, з використанням фейкових даних, появою псевдосоціологічних компаній, і недобросовісною критикою професійних компаній тими, хто вважає оприлюднені дані невигідними для своєї політичної сили. У виборах брали участь більше 20 партій і майже 40 кандидатів в президенти, і задоволені результатами були тільки ті, що займали перші місця у рейтингах, а інші політичні сили намагалися посіяти сумнів в соціологічних даних".

Нагадаємо, за даними КМІС, у жовтні 2018 року 43% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 20% - не довіряли, інші не мають думки з цього приводу.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, вважають, що ситуація в Україні у 2019 році змінилася на краще, 14% українців, що змінилася на гірше - 29% респондентів, а відносна більшість - 47% - вважає, що ситуація не змінилася.