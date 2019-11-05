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Третина українців взагалі не мають заощаджень

Новини » Економіка     05.11.2019 - 22:22
Третина українців взагалі не мають заощаджень
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Невелике число українців зможуть прожити у разі втрати джерел доходу

В даний час третина жителів України (35%) не мають заощаджень "на чорний день". Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group

За даними опитування, ще третина мають заощадження, яких вистачить на строк до двох місяців: менше, ніж на місяць (10%), на місяць (12%) і на два місяці (11%).

На строк від трьох до шести місяців вистачить заощаджень 11% українців, а 3% розраховують на те, що їм вистачить заощаджень більш ніж на 7 місяців.

Майже п'ята частина респондентів (17%) не змогли оцінити на якийсь час їм вистачить заощаджень в разі втрати наявних джерел доходів.

Третина українців взагалі не мають заощаджень

rb.com.ua

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не виявлялися.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, переважна більшість працюючих українців (83%) зайняті на одній постійній роботі, кожен десятий (11%) працює на одній постійній та одній додатковій роботі.

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