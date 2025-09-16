Социологи выяснили, сколько мужчин и женщин в Украине готовы воевать и в каком возрасте

Готовность защищать Украину

Более половины (54%) украинцев, которые не проходят военную службу, ответили, что готовы вступить в Силы обороны и с оружием в руках защищать страну. Из них 23% заявили, что "однозначно готовы", еще 31% - "скорее готовы".

В то же время 15% респондентов ответили, что скорее не готовы, а 23% - что однозначно не готовы. То есть в целом 38% не выражают готовности воевать, но только часть из них категорически против.



Украина и мир

Для сравнения: по данным Gallup за 2023 год, в Польше готовы воевать за свою страну 45% населения, в США - 41%, в Великобритании - 33%, в Германии - 23%. В среднем по странам ЕС этот показатель составляет 32%. В Украине же в 2023 году на аналогичный вопрос положительно отвечали 62% граждан.

"В то же время надо учитывать, что для украинцев этот вопрос не является гипотетическим и абстрактным, а вполне реальным, то есть от украинцев можно ожидать более приближенные к реальному поведению ответы", - отмечают социологи.

Гендерный и возрастной срез

Среди мужчин в возрасте до 60 лет большинство (60-64%) готовы присоединиться к Силам обороны в случае необходимости.

Самый низкий процент среди мужчин 18-29 лет - 60%.

В то же время и среди женщин значительная часть (46%) выразила готовность участвовать в защите страны с оружием. Не готовы - 45%.

