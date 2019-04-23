Социологи составили портреты избирателей Зеленского и Порошенко

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Избиратели Порошенко чуть более образованы, но разница небольшая

Исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens обнародовали подробности экзит-пола, который они проводили во втором туре президентских выборов 2019 на заказ ТСН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Info Sapiens.

По данным компании, Владимир Зеленский победил во всех регионах Украины. Самая большая разница с Петром Порошенко на востоке Украины - 76 процентных пункта, наименьшая - на западе - 3,9.п.

Выбор украинцев по типам населенного пункта выглядит следующим образом: наибольшую поддержку Зеленский получил в городах Украины кроме Киева, Порошенко имеет более 30% поддержки в Киеве и сельской местности.

Как и в первом туре, у Порошенко избиратели старше и более образованные, но отличия уже не такие резкие.

Среди электората Зеленского 47% избирателей старше 50 лет, тогда как в первом туре их было лишь около четверти.

Экзит-пол ТСН проведен 21 апреля 2019 года исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 20 тысяч на выходе из 600 избирательных участков. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%. По данным экзит-пола ТСН, во втором туре президентских выборов 2019 в Украине Владимир Зеленский получил 72,8% голосов, Петр Порошенко - 27,2%.

Напомним, на президентских выборах 21 апреля, по результатам подсчетов 99% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, который получил 73,21% голосов. Петр Порошенко получил 24,46% голосов.