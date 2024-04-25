Социологи оценили уровень готовности украинцев к мобилизации

В частности, 25% опрошенных отметили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% сообщили, что некоторые из знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными. При этом 10% заявили, что их знакомые в большинстве готовы к мобилизации.

"Ввиду того, что в последней группе респондентов часть знакомых готовы к мобилизации, можно говорить о том, что готовность к мобилизации находится не на низком, а на среднем уровне", - отмечают социологи.

Стремление избежать мобилизации более распространено в Восточном регионе. Здесь 39% опрошенных указали, что большинство из их знакомых, которые могут подлежать мобилизации, пытаются избежать этого, тогда как в Южном регионе соответствующая доля составляет 32%, в Западном регионе - 29%, а наименьшей (15%) она оказалась в Центральном регионе.

Но и высокую меру готовности приобщиться к мобилизации отмечала примерно одинаковая (5-9%) доля опрошенных на Востоке, Юге и Западе, и несколько больше (15%) эта доля в Центральном регионе.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.