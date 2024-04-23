В Украине самая высокая в Европе готовность воевать за свою страну

У Украины самая высокая готовность воевать за свою страну среди стран Европы. Процент тех, кто готов, составляет 62%, что почти вдвое больше тех, кто не готов (33%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup International.

Как отмечают социологи, вопрос для украинцев был прямым и не носил гипотетический характер.

По данным мирового опроса, наибольшую готовность в условиях войны сражаться за свою страну демонстрируют респонденты из стран Азии.

Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали высокий уровень готовности воевать за свою страну: их показатели составляют соответственно 96% и 94%. Высокий уровень готовности также имеют такие страны, как Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

В странах Америки и Европы наибольший показатель не определившихся. Более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую – Южной. В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.

Среди соседей Украины относительно большая готовность воевать за свою страну изречения в Молдове, где этот процент чуть больше половины. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну среди японцев.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, начатое и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В 2023 году проект производился в 41 стране мира.

Всего было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опрос проводился группой "Рейтинг".