Соціологи пояснили, чому Зеленський на виборах може не дорахуватися голосів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На реальні показники Зеленського може вплинути пасивність молоді

Реальні показники кандидата в президенти України Володимира Зеленського можуть істотно відрізнятися від сьогоднішніх рейтингів через пасивність молоді. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заручники рейтингів: як соцопитування впливають на результати президентських виборів".

За словами директора Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, в 2012 році опитування показували рівні відсотки в УДАРа і "Батьківщини", проте остання в підсумку випередила його на 11,5%.

"Насправді це різні відсотки, тому що в УДАРа - це молодь, а у "Батьківщини" - це старше покоління. Думаю, і у Зеленського стільки не буде, скільки зараз демонструє соціологія. Тому що молодь набагато менше ходить на вибори", - зазначила вона.

Пасивність молоді на виборах пояснюється тим, що молоді люди часто живуть не за місцем реєстрації. Крім того, за словами директора КМІС Володимира Паніотто, молодь менш відповідальна в ході виборчого процесу. Він також не виключає, що її пасивність може відбитися на реальних показниках Зеленського.

"Хоча, можливо, команда Зеленського - "медійники", люди, які розуміють толк в рекламі - зможе провести якусь спеціальну кампанію і забезпечити явку молоді", - зазначає соціолог.

Нагадаємо, в останньому президентському рейтингу Зеленський лідирує з результатом 26,4%. Чинний президент Петро Порошенко поки набирає близько 18%.

За даними дослідження "Соціс", Порошенко і Зеленський виходять у другий тур виборів президента.