Порошенко і Зеленський виходять до другого туру виборів президента, - "Социс"

Колаж РБК-Україна

Оприлюднені результати дослідження електоральних настроїв українців

Чинний президент Петро Порошенко та комік Володимир Зеленський виходять до другого туру президентських виборів 2019. Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс", яке провели з 8 по 18 лютого 2019 року.

Відповідно до результатів опитування, якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, серед тих, хто буде голосувати та визначився з власним вибором, 24,7% проголосують за Зеленського, 19,2% – за Порошенка і за Тимошенко – 15,9%. Юрій Бойко набирає 10,7%, Анатолій Гриценко – 6,9%, а Олег Ляшко – 6,5%.

Серед тих, хто обов’язково буде голосувати і вже визначився з своїм вибором, результат голосування виглядав би наступним чином: Зеленський – 23,8%, Порошенко – 20,3%, Тимошенко – 15,9%. Бойко отримав би 11,5%, Гриценко – 6,6%, Ляшко – 5,5%.

Під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України.

Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Порошенка – 23,9%. Перемогу Тимошенко прогнозують 16,3% опитаних, а Зеленському –12,5%. В перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вищі за 5%.

Вибірка дослідження - 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%. Дослідження проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Як писало РБК-Україна, відповідно до даних опитування Центру Разумкова, якщо б президентські вибори проводилися на початку лютого, вийти до другого туру найвищі шанси мали б Зеленський, Порошенко і Тимошенко.