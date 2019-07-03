Соціологи назвали питання, що розділяє українців

Деякі питання ділять навпіл українців перед достроковими виборами до Верховної ради. Про на прес-конференції сказала керівник Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, 41% вважають прийнятними для припинення війни на Донбасі проведення прямих переговорів з керівниками самопроголошених "ДНР" І "ЛНР", проти виступають також 41% українців.

"От є питання, яке чітко ділить Україну навпіл", - сказала вона.

За даними опитування, виборці партій "Європейська солідарність" (58%) та "Голос" (48,5%) вважають неприйнятними проведення прямих переговорів із керівниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Думки виборців партій "Слуга народу" та "Батьківщина" діляться: серед виборців партії "Слуга народу" 44% вважають такі переговори прийнятними, а 39% - ні, відповідно, серед виборців "Батьківщини" "за" такі переговори - 46%, проти - 38%. Однозначно підтримують пропозицію таких прямих переговорів виборці партії "Опозиційна платформа - За життя" - 75%.

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Бекешкіна також додала, що менш дискусійним є питання про миротворців на Донбасі. Виборці партій "Голос" (72%), "Європейська солідарність" (71%), "Батьківщина" (59%), "Слуга народу" (54%) підтримують пропозицію щодо введення міжнародних миротворчих сил на території "ДНР" та "ЛНР". А от виборці партії "Опозиційна платформа - За життя" проти цієї пропозиції 50%.

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Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, схожі за своїми установками виборці партій "Європейська солідарність" і "Голос", а також партій "Слуга народу" і "Батьківщина".

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, громадяни України вважають, що в країні першочерговими є п'ять реформ. За даними опитування фонду, на першому місці стоїть антикорупційна реформа, яку вважають головною 63% респондентів. Далі йдуть реформа охорони здоров'я - 57%, пенсійна реформа - 52%, реформа органів правопорядку, судів, прокуратури - 37% і люстрація чиновників - 32%.