Соціологи склали портрети виборців п'яти прохідних партій

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Співпадають погляди виборців партій Порошенка і Вакарчука, а також партій Зеленського і Тимошенко

На дострокових виборах до Верховної ради, скоріш за все, пройдуть п'ять партій і серед виборців цих політичних сил є розбіжності і збіги. Про це на прес-конференції сказала керівник Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, серед всіх партій чітко виділяються виборці партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Коли доводиться читати у лідерів цієї партії, що вони готові об'єднатися в коаліцію з партією "Слуга народу", у їхніх виборців зовсім відмінні позиції", - сказала вона.

Водночас дуже схожі за своїми установками виборці партій "Європейська солідарність" і "Голос". "Якщо вважалося, що виборці партії "Голос" - це в основному молодь, то ні", - повідомила соціолог.

Крім того, Бекешкіна відзначила, що дуже схожі погляди у виборців партій "Слуга народу" і "Батьківщина".

Соціолог відзначила, що досить концентровані виборці таких партій, як "Голос" і "Європейська солідарність", абсолютна більшість яких обирає євроатлантичну інтеграцію. Також дуже визначені виборці партії "Опозиційна платформа - За життя", які за протилежний напрямок розвитку.

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Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, громадяни України вважають, що в країні першочерговими є п'ять реформ. За даними опитування фонду, на першому місці стоїть антикорупційна реформа, яку вважають головною 63% респондентів. Далі йдуть реформа охорони здоров'я - 57%, пенсійна реформа - 52%, реформа органів правопорядку, судів, прокуратури - 37% і люстрація чиновників - 32%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість-п'ять партій.