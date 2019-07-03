Социологи назвали вопрос, который разделяет украинцев

Некоторые вопросы разделяют пополам украинцев перед досрочными выборами в Верховную раду. Об этом на пресс-конференции сказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, 41% считают приемлемыми для прекращения войны на Донбассе проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" И "ЛНР", против выступают также 41% украинцев.

"Вот есть вопрос, который четко делит Украину пополам", - сказала она.

По данным опроса, избиратели партий "Европейская солидарность" (58%) и "Голос" (48,5%) считают неприемлемым проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Мнения избирателей партий "Слуга народа" и "Батькивщина" делятся: среди избирателей партии "Слуга народа" 44% считают такие переговоры приемлемыми, а 39% - нет, соответственно, среди избирателей "Батькивщины" "за" такие переговоры - 46%, против - 38%. Однозначно поддерживают предложение таких прямых переговоров избиратели партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 75%.

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Бекешкина также добавила, что менее дискуссионным является вопрос о миротворцах на Донбассе. Избиратели партий "Голос" (72%), "Европейская солидарность" (71%), "Батькивщина" (59%), "Слуга народа" (54%) поддерживают предложение о введении международных миротворческих сил на территории "ДНР" и "ЛНР". А вот избиратели партии "Оппозиционная платформа - За життя" против этого предложения 50%.

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Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, похожие за своими установками избиратели партий "Европейская солидарность" и "Голос", а также партий "Слуга народа" и "Батькивщина".

Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, граждане Украины считают, что в стране первоочередными являются пять реформ. По данным опроса фонда, на первом месте стоит антикоррупционная реформа, которую считают главной 63% респондентов. Далее идут реформа здравоохранения - 57%, пенсионная реформа - 52%, реформа органов правопорядка, судов, прокуратуры - 37% и люстрация чиновников - 32%.