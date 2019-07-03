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Українці назвали п'ять першочергових реформ

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 11:24
Українці назвали п'ять першочергових реформ
Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Соціологи пропонують винести ці реформи на передвиборчі дебати

Громадяни України вважають, що в країні першочерговими є п'ять реформ. Про на прес-конференції сказала керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За даними опитування фонду, на першому місці стоїть антикорупційна реформа, яку вважають головною 63% респондентів. Далі йдуть реформа охорони здоров'я - 57%, пенсійна реформа - 52%, реформа органів правопорядку, судів, прокуратури - 37% і люстрація чиновників - 32%.

"Це п'ять основних реформ, які очевидно повинні в першу чергу обговорюватися на дебатах перед виборами", - сказала соціолог.

У той же час Бекешкіна відзначила, що ці дані не означають, що українці вважають інші реформи неважливими.

Опитування було проведене  фондом "Демократичні ініціативи" і  Центром Разумкова  з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українці назвали п'ять першочергових реформ

dif.org.ua

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова, майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції. Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно Конституції, носієм суверенітету і джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб'єктом є президент.

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