З позицією Зеленського щодо Росії, НАТО і ЄС добре знайомі менше 20% його виборців

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситуацію можуть виправити дебати

Виборці кандидата в президенти на виборах 2019 Володимира Зеленського недостатньо інформовані щодо пропозицій свого кандидата із важливих суспільних проблем. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня.

За даними опитування, з позицією Зеленського щодо Росії знайомі 18% його виборців. З позицією Петра Порошенко знайомі 51% його виборців.

Пропозиції щодо європейської інтеграції добре відомі 22% виборцям Зеленського і 61% виборцям Порошенка.

З позицією Зеленського щодо вступу до НАТО знайомі 16% його виборців, з позицією Порошенка - 62%.

Крім того, пропозиції щодо встановлення миру на Донбасі добре відомі лише 20% виборців Зеленського (40% виборців Порошенка): пропозиції стосовно реформи збройних сил - відповідно, 10% 48%,

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження тривав з 20 по 26 березня 2019 року Загалом було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в лютому 2019 року на референдумі за вступ до ЄС проголосують 70% його учасників, за вступ до НАТО - 56%.

За даними опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" восени 2018 року дві третини українців (63%) згодні з тим, що Росія є країною-агресором відносно України, 22% дотримуються протилежної думки, ще 15% не визначилися у цьому питанні.