ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Социолог рассказал, какой процент украинцев доверяют ТЦК

Киев, Понедельник 29 декабря 2025 09:50
UA EN RU
Социолог рассказал, какой процент украинцев доверяют ТЦК Фото: Алексей Антипович (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Около трети украинцев доверяют территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс доверия-недоверия остается отрицательным.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, в украинском обществе четко различают военных, которые воюют на фронте, служат в тылу и работают в ТЦК, и отношение к этим группам существенно отличается.

"Доверие к тем, кто служит в ТЦК, не скажу, что крайне низкое, это где-то около трети, это много, это больше, чем у Верховной Рады и судов вместе взятых. Но баланс доверия-недоверия отрицательный", - говорит Антипович.

Социолог подчеркнул, что на восприятие ТЦК значительно влияют многочисленные видео так называемой "бусификации", которые активно распространяются в Телеграм-каналах и соцсетях.

"Это совсем не способствует позитивному отношению. Доверие к ТЦК, оценка работы ТЦК очень зависит от того, кто оценивает, мужчины или женщины, молодые или старые и так далее", - сказал Антипович.

По его словам, деятельность территориальных центров комплектования значительно хуже оценивают мужчины, чем женщины.

"Мужчины хуже, чем женщины, молодые хуже, чем старшее поколение. Те, к кому ТЦК имеет большее отношение, те хуже и оценивают", - подытожил социолог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы относятся к ТЦК. Так, согласно опросу "Рейтинга", за последний год отношение ухудшилось.

Между тем в одном из недавних отчетов Сухопутных войск утверждается, что якобы большинство из скандальных случаев по ТЦК были фейками или манипуляциями, распространенными с целью срыва мобилизационных процессов и ослабления обороноспособности Украины.

В то же время подтвердились только 20 эпизодов (9%) по результатам проверок.

В то же время Министерство обороны Украины уже длительное время готовит "кардинальную реформу" системы ТЦК.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Рейтинг
Новости
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну